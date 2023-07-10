В Орловской области врачи трех медучреждений проведут массовое гинекологическое обследование

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Уникальное массовое обследование женщин проведут гинекологи Мценской и Должанской районных больниц в коллаборации с больницей имени Боткина и ее гинекологом-хирургом, онкогинекологом, врачом высшей квалификационной категории – Алексеем Голубенко. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В арсенале врачей этих районных больниц появилось портативное устройство для автоматической визуальной оценки шейки матки. Аппарат выполняет функцию карманного кольпоскопа, которым может пользоваться как врач, так и медсестра или фельдшер.

– Рутинный осмотр занимает всего 10 минут. Благодаря ему мы можем оценить состояние шейки матки, видимой части цервикального канала, а также сделать прицельный анализ патологических участков. При необходимости мы подключаем дополнительные методы исследования, чтобы видеть - есть патология или нет. В итоге мы можем выявить рак или предраковые изменения на ранней стадии, когда еще можем сохранить репродуктивную функцию пациентки, – рассказала акушер-гинеколог Мценской ЦРБ Наталья Штевнина.

Отмечается, что ежемесячно в двух районных больницах скрининг, который помогает врачам с ранней диагностикой предраковых состояний, будут проходить около полтысячи женщин. Суммарно охватить этим обследованием врачи планируют до пяти тысяч пациенток.