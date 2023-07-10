В Орловской области сгорел многоквартирный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О возгорании жилого одноэтажного многоквартирного дома в деревне Глазуново Мценского района очевидцы сообщили пожарным 8 июля около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Известно, что часть квартир в доме были нежилые. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри. Пострадавших в помещении спасателями обнаружено не было. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.