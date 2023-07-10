Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:39

В Орловской области сгорел многоквартирный дом

Пожар случился во Мценском районе, 8 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О возгорании жилого одноэтажного многоквартирного дома в деревне Глазуново Мценского района очевидцы сообщили пожарным 8 июля около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Известно, что часть квартир в доме были нежилые. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри. Пострадавших в помещении спасателями обнаружено не было. Причина пожара устанавливается специалистами.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 10 возгораний.