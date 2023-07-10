В Орловской области в ДТП погибли мужчина и семилетний мальчик

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Как сообщила «Комсомолке» пресс-служба УМВД России по Орловской области, легковушка и грузовик столкнулись на 12 километре автодороги «Ливны-Навесное-Грачев верх - граница Липецкой области».

Известно, что грузовиком «ДАФ ХФ» с полуприцепом управлял 56-летний водитель. Около часа ночи он ехал по дороге со стороны Липецкой области в направлении Ливен. В 1:10 он столкнулся со встречным автомобилем «Ниссан Террано», которым управлял 41-летний мужчина.

В результате ДТП и семилетний «Ниссан Террано» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, 39-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Террано» получила травмы, водитель автомобиля «ДАФ» также травмировался.