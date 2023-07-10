В Орловской области состоялся традиционный праздник «За околицей»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На празднике в деревне Новоселки чествовали жителей Мценского района, добившихся особых успехов трудовой деятельности. Для гостей торжества организована увлекательная праздничная программа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков в обращении к гостям праздника отметил серьезный потенциал Мценского района, в том числе – в сфере экономики.

– Успешно работают крупные аграрные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства. На территории района расположена Особая экономическая зона «Орел». В мае мы открыли там производство кормовых добавок для животноводства. Это новые рабочие места, достойные условия труда. На прошлой неделе завершилась Аграрная неделя Орловской области. Вся страна смогла увидеть успехи наших аграриев. Мы в очередной раз доказали свой высокий статус аграрного края. В этом безусловная заслуга тружеников Мценского района, – сказал Андрей Клычков.

На празднике гостей ждала увлекательная программа мероприятий. Орловцы могли отведать чай по-русски с бесплатным угощением и мастер-классом по блинам. Работали интерактивная площадка «Ромашковая поляна», включающая гадание на ромашках, мастер-классы и фотозону, спортивная поляна, где можно поиграть в мини-футбол, пляжный волейбол, летний биатлон, семейная эстафета и богатырская застава. На поляне под названием «Ностальгии» посетители могли сфотографироваться на память на фотозоне «Мы из СССР». Помимо этого, гости смогли посетить интермедиа «Операция «Ф» и выставку ретроавтомобилей.

Для юных участников торжества были организованы фестиваль красок, пенное шоу, работали аниматоры.