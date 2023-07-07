Орловец ответит в суде за совершенное 23 года назад преступление

Фото: архив "КП"

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего орловца, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Из материалов уголовного дела известно, что ночью 1 сентября 2000 года пьяный мужчина передвигался по территории Орла в автомобиле, которым управлял его 22-летний знакомый. В ходе поездки между ними произошла ссора. Выйдя из автомобиля возле одного из домов на улице Васильевской, обвиняемый орловец избил потерпевшего, и тот умер от травм. Преступник, в свою очередь, скрылся с места преступления

Это преступление длительное время оставалось нераскрытым, а расследование приостанавливалось. Накануне дело вновь начали расследовать и после допроса свидетелей и обвиняемого оно сдвинулось с мертвой точки.

– В ходе проверок показаний на месте свидетели вспомнили и описали произошедшие 23 года назад криминальные события, после чего они полностью подтвердили свои показания при проведении очных ставок с обвиняемым. Правильно построенная работа следователей и оперативников позволила полностью опровергнуть алиби мужчины, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.