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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:50

В Орле пешеход-нарушитель попал в больницу после ДТП

Авария произошла ночью 7 июля
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По информации орловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель «Хендэ Солярис» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Нормандии Неман в сторону улицы Красина. В полчетвертого ночи в районе дома №63 по улице Комсомольская мужчина наехал на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и после медицинского осмотра был госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых два происшествия с пострадавшими.