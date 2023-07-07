Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле отечественный автомобиль не поделил дорогу с иномаркой. ДТП случилось 6 июля.

По данным орловской Госавтоинспекции, в 16 часов 50 минут 21-летний водитель «ВАЗ 2115» ехал по Бульвару победы со стороны улицы Сурена Шаумяна, в районе дома № 35 по улице Октябрьская при повороте налево столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 24-летнего водителя, который следовал по улице Октябрьская со стороны улицы Пионерская.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил травмы, после осмотра медиками мужчина был отпущен на домашнее лечение.