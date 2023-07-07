В Орле около полутысячи выпускников Президентской академии получили дипломы

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

6 июля в Среднерусском институте управления – филиала РАНХиГС состоялось вручение дипломов выпускникам – бакалаврам, специалистам, магистрам очной формы обучения. Всего дипломы получили 452 студента. Отмечается, что 60 выпускников стали обладателями красных дипломов.

– В текущем году в Президентской академии в Орле один из самых больших выпусков за весь период работы филиала. Нам есть чем гордиться, вы будете достойно трудиться на благо нашей страны и гордо нести звание выпускника Президентской академии. Я желаю делать это с честью и достоинством, – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Всего за три дня с 5 по 7 июля более тысячи выпускников получат документ Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС об окончании высшего и среднего-профессионального образования.