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НовостиОбщество7 июля 2023 10:48

В Орле около полутысячи выпускников Президентской академии получили дипломы

Вручение диплом состоялось в актовом зале вуза
Елена Зябкина
Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

6 июля в Среднерусском институте управления – филиала РАНХиГС состоялось вручение дипломов выпускникам – бакалаврам, специалистам, магистрам очной формы обучения. Всего дипломы получили 452 студента. Отмечается, что 60 выпускников стали обладателями красных дипломов.

– В текущем году в Президентской академии в Орле один из самых больших выпусков за весь период работы филиала. Нам есть чем гордиться, вы будете достойно трудиться на благо нашей страны и гордо нести звание выпускника Президентской академии. Я желаю делать это с честью и достоинством, – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Всего за три дня с 5 по 7 июля более тысячи выпускников получат документ Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС об окончании высшего и среднего-профессионального образования.