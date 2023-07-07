В Орловской области готовят новую гуманитарную посылку в зону СВО

Фото: Сергей Лежнев

Гуманитарная помощь готовится целенаправленно для военных из инженерно-саперной роты 214-го танкового полка. Об этом сообщил в соцсетях советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Военнослужащим необходимы строительный инвентарь (бензопилы и «расходники» к ним, топоры, лопаты, скобы для сруба, гвозди, газовые баллоны, моторное масло и масляные фильтры для УАЗ, наборы отверток, монтировка, антифриз, генераторы), пригодится уличный умывальник, электроспички.

Помимо этого, нужны маскировочные сети, антидроновое ружье и главный инструмент сапера –диэлектрический щуп, предназначен для проверки территории на наличие взрывоопасных предметов.Кроме того, нужны спальники, несколько бронежилетов и касок, которые мы также должны закупить.

– Совсем недавно Херсон отметил свой 245-летний юбилей. Историческая справедливость восстанавливается, город обязательно вернется домой, и под мирным небом мы будем встречать новые и новые юбилеи. А сегодня нам ещё нужно поработать. Херсон находится достаточно далеко, поэтому важно постараться собрать большую посылку и передать нашим бойцам «весточки» с малой родины, – отметил Сергей Лежнев.