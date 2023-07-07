В Музее-заповеднике Ивана Тургенева состоится Первый театральный фестиваль «Время Т»

Фото: усадьба Ивана Тургенева Фото: Елена Зябкина

Театры из Орла, Москвы, Воронежа, Московской и Рязанской областей покажут с 7 по 9 июля в Спасском-Лутовиново восемь спектаклей. Почти все будут сыграны на площадках под открытым небом.

Зрители увидят две постановки по произведениям Ивана Тургенева («В ожидании» и «Призраки – нереальная любовь»), и две – по работам Антона Чехова («Медведь» и «О вреде табака»), моноспектакль «Вертинский», студенческий спектакль «Восемь любящих женщин», обрядовый спектакль «Красный угол», а также пластический спектакль «От истоков души», который сыграют «особенные» дети.

Кроме того, для орловцев устроят перфомансы, актерские тренинги, мастер-классы, интеллектуальную игру и поэтический пикник.

Возрастное ограничение 6+