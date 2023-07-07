Орловская область стала площадкой для биржи деловых контактов

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Орловскую область с двухдневным рабочим визитом посетили торговые представители Российской Федерации в Сингапуре, Иране, Абхазии, Бельгии и Люксембурге, Алжире, Словакии, Саудовской Аравии. Биржа деловых контактов состоялась в рамках «Недели торговых представителей России в иностранных государствах», которая проводится Минпромторгом России.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", на площадке ПАО «Сбербанк» состоялась биржа контактов, в ходе которой был представлен экономический и инвестиционный потенциал Орловской области. В рамках проведения деловых переговоров руководители более 40 предприятий региона провели адресные встречи с торговыми представителями, получили возможность задать вопросы о востребованных товарах, актуальных нишах, сертификации, логистике и других особенностях работы в конкретных государствах.

Результатом работы биржи станет поиск бизнес-партнеров, налаживание деловых связей в данных странах, выход региональной продукции на новые рынки.