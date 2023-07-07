Орловцы посетили выставку, приуроченную к годовщине Курской битвы

Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Открытие фотовыставки, приуроченной к 80-летию начала Курской битвы в «Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил Российской Федерации» посетили учащиеся Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина и техникума технологии и предпринимательства имени Русанова. Для молодых людей была также предусмотрена отдельная экскурсия по Музейному комплексу «Дорога памяти» и Главному Храму Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Орловской области.

На стендах представлены фотографии, на которых отражены героические события Великой Отечественной войны, в том числе уникальные снимки памятных мест, связанных с освобождением Орла и Орловской области.

Отмечается, что до 10 августа текущего года комплекс посетят 14 делегаций из Орловской области. Это учащиеся среднего и профессионального образования, молодежь, члены ветеранских и патриотических организаций, поисковики и волонтеры региона. Экскурсии для них будут проводиться бесплатно.