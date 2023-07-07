В Орле благоустроят 28 дворов

Фото: пресс-служба администрации Орла

Подрядчик приступил к благоустройству 28 дворов, ограниченных улицей Ленина, улицей Тургенева, улицей Брестской, улицей Максима Горького и переулком Почтовым. Начались демонтажные работы. В настоящее время подрядчик установил новые бортовые камни, а территория полностью размечена.

– Вчера выезжали с утра – тротуары еще стояли. Возвращаемся – их уже нет. Ребята большие молодцы, трудятся с рассвета до заката. Читали хорошие отзывы о них на другой площадке, мол, высокое качество исполнения. Надеемся, что и на нашем участке будет ничуть не хуже, – отмечают жители прилегающих домов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, багоустройство кардинально изменит не только дворы, но и прилегающую территорию. Так, в доме №4 по улице Ленина находится учреждение здравоохранения, куда часто приходят беременные женщины. Прежде им приходилось подниматься по разрушенным ступенькам. Их уже заменили на новые.

Известно, что срок выполнения работ в этом квартале – до конца августа.