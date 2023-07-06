В Орле стали известны победители областного конкурса «Семья года – 2023»

Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Награждение победителей областного конкурса «Семья года 2023» прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности сегодня в Семейном МФЦ города Орла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Памятные дипломы и подарки семьям вручила руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.

В номинации «Многодетная семья» победила семья Середицких из Орла. Семья Ветровых из Орла стала победителем в номинации «Молодая семья». В номинации «Сельская семья» победила семья Погребных из Хотынецкого района.

Орловцы примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года – 2023». А истории лучших российских семей станут увлекательными страницами почетной книги «Семья года. Россия. 2023 год».