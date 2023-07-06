Бывший орловский полицейский отправится в тюрьму за взятки

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Суд вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного МО МВД России «Мценский». Мужчина признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

– В период с декабря 2019 года по сентябрь 2020 года осужденный получил посредством перевода на его расчетные счета от нескольких лиц денежные средства в общей сумме свыше 173 тысяч рублей в качестве взятки за совершение в их пользу незаконных действий, выразившихся в незаконном получении и передаче персональных данных физических лиц из информационных систем МВД России, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В качестве наказания суд приговорил экс-полицейского к восьми годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов в течение двух лет. Помимо этого, мужчину лишили специального звания.