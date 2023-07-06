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НовостиОбщество6 июля 2023 12:49

В Орле два детских сада и епархия заключили соглашение о сотрудничестве

Теперь учреждения будут обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия
Елена Зябкина
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Соглашения о сотрудничестве заключили Орловская епархия и детские сады № 20 и № 75 Орла. Подписи под документами поставили митрополит Орловский и Болховский Тихон и заведующие дошкольными образовательными учреждениями Анна Иванова и Инна Юрченко. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Епархия и детские учреждения условятся проводить совместные социально-значимые, образовательные и культурные мероприятия, а также обмениваться опытом в рамках семинаров, вебинаров и круглых столов.

Помимо этого, в рамках соглашения предполагается взаимодействие по вопросам экспертизы духовно-просветительских программ, проектов и учебной литературы.

В память о важном событии митрополит Тихон подарил заведующим детскими садами № 20 и № 75 Анне Ивановой и Инне Юрченко книги «Большая русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова».