В Орле два детских сада и епархия заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Соглашения о сотрудничестве заключили Орловская епархия и детские сады № 20 и № 75 Орла. Подписи под документами поставили митрополит Орловский и Болховский Тихон и заведующие дошкольными образовательными учреждениями Анна Иванова и Инна Юрченко. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Епархия и детские учреждения условятся проводить совместные социально-значимые, образовательные и культурные мероприятия, а также обмениваться опытом в рамках семинаров, вебинаров и круглых столов.

Помимо этого, в рамках соглашения предполагается взаимодействие по вопросам экспертизы духовно-просветительских программ, проектов и учебной литературы.

В память о важном событии митрополит Тихон подарил заведующим детскими садами № 20 и № 75 Анне Ивановой и Инне Юрченко книги «Большая русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова».