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НовостиПроисшествия6 июля 2023 11:56

В Орловской области легковушка и трактор не поделили дорогу

Происшествие случилось днем, 5 июля
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Как сообщает орловская Госавтоинспекция, 5 июля 27-летний водитель «Хендэ», ехал по автодороге «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое». В 15:30 в районе 49 километра мужчина врезался в трактор «Беларус» под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии водитель автомобиля «Хендэ», получил телесные повреждения, после осмотра медиками мужчина был отпущен домой на лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано девять дорожных происшествий, среди них одно ДТП с пострадавшим.