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НовостиОбщество6 июля 2023 11:25

Орловская область возьмет в кредит миллиард рублей на строительство водовода

Деньги пообещало правительство России
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях.

По словам главы региона, правительство РФ приняло решение о поддержке инициативы орловской власти. Региону выделят казначейский кредит в размере миллиарда рублей на строительство водовода.

Отмечается, что новый водовод пройдет по улице Машиностроительной до границ Орла, затем – по границам Орловского муниципального округа и «вернуть» в Орел: на Карачевское шоссе.

Губернатор также подчеркнул, что кредит является беспроцентным.

–Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что средства на нацпроекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут использовать уже сейчас. Этим мы и собираемся заниматься, – отметил Андрей Клычков.