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НовостиОбщество6 июля 2023 9:49

В Орловской области завершили капитальный ремонт ФАПа деревни Мелынь

Медпункт обслуживает более 300 человек
Елена Зябкина

В фельдшерско-акушерском пункте заменили все важные инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, электрику, а также установили пожарную сигнализацию. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В рамках национального проекта в медпунке капитально обновили внутренние помещения и полностью восстановили жилой модуль, в котором сможет проживать фельдшер ФАПа.

Известно, что ыельдшерско-акушерский пункт деревни Мелынь обслуживает более 300 человек из семи населенных пунктов. Отмечается, что среди жителей есть маломобильные пациенты. Именно для их удобства в ФАПе предусмотрели новый пандус.