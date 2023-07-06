В Орловской области завершили капитальный ремонт ФАПа деревни Мелынь

В фельдшерско-акушерском пункте заменили все важные инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, электрику, а также установили пожарную сигнализацию. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В рамках национального проекта в медпунке капитально обновили внутренние помещения и полностью восстановили жилой модуль, в котором сможет проживать фельдшер ФАПа.

Известно, что ыельдшерско-акушерский пункт деревни Мелынь обслуживает более 300 человек из семи населенных пунктов. Отмечается, что среди жителей есть маломобильные пациенты. Именно для их удобства в ФАПе предусмотрели новый пандус.