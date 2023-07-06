Замглавврача и главбуха орловского роддома посадили под домашний арест

Фото: СУ СКР по Орловской области.

В отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ ОО «Родильный дом» судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Должностные лица подозреваются в получении взяток. Следователем в ближайшие дни запланировано предъявление обвинения подозреваемым.

Из материалов уголовного дела изаестно, что в период с января 2019 по декабрь 2022 года подозреваемые незаконно получили от сотрудников БУЗ ОО «Родильный дом» более двух миллионов рублей за содействие в начислении им премий и других стимулирующих выплат.

– В рамках следствия устанавливаются иные факты преступной деятельности подозреваемых, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы, – пояснили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудники роддома стали фигурантами 15 уголовных дел.