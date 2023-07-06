В Орле полицейские поймали 26-летнего закладчика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД задержали закладчика. 26-летнего молодого человека поймали в Советском районе Орла в момент, когда он намеревался забрать из тайника партию запрещенных веществ – перемотанный изолентой сверток.

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, изъятый предмет отправили на экспертизу. Она показала, что в свертке находилось синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона массой 0,33 грамма.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Ведется предварительное расследование.