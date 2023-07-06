В Орловской области отремонтируют здание будущего приюта для животных

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Здание, в котором планируют разместить приют для бездомных животных, расположено на Новосильском шоссе в городе Орле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На сегодняшний день в помещении завершены демонтажные работы, фасадные работы, устройство кровли, кирпичная кладка внутренних перегородок, устройство внутренней и наружной сетей водоотведения выполнено устройство водосточной системы, установлены окна, устройство наружной сети отопления, выполнены работы по устройству черновых полов.

Подрядчик устраивает коммуникации внутри здания, подключает к водопроводу и сетям электроснабжения, производит отделочные работы и работы по благоустройству территории.

Отметим, что в ходе проведения капитального ремонта выявлен ряд недостатков в проектной документации, требующих уточнения и внесения изменения в проектно-сметную документацию.