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НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:21

Орловец предстанет перед судом за убийство жены

Преступник избивал женщину в течение двух месяцев
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего новосильца, который обвиняется в убийстве и побоях.

Из материалов уголовного дела известно, что ранее судимый пьяный мужчина в феврале-марте 2023 года в своей квартире в Новосиле избивал свою 33-летнюю супругу. В один из дней мужчина побил жену, а когда она упала, сдавил шею ножкой от табурета. После этого женщина умерла.

– В установленный законом срок проведение следственных и процессуальных действий завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.