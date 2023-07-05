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НовостиОбщество5 июля 2023 12:50

В Орловской области с начала 2023 года родилось 25 двоен

Всего на свет появилось более двух тысяч детей
Елена Зябкина

За первое полугодие 2023 года в регионе, по сообщению Управления ЗАГСа Орловской области, зарегистрировано рождение 2299 детей. Из них 1200 девочек и 1099 мальчиков.

Примечательно, что из числа родившихся зарегистрировано 25 двоен.

Самые популярные имена при регистрации детей на Орловщине в первом полугодии 2023 года: Анна, Дарья, Елизавета, Мария, София, Ульяна, Артем, Арсений, Иван, Захар, Михаил, Матвей.

Самыми редкими именами стали Аглая, Алексия, Астерия, Златислава, Офелия, Оливия, Венеция, Жасмин, Еремей, Гордей, Иоанн, Добрыня, Тихомир, Лука и Микаэль.