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НовостиОбщество5 июля 2023 11:27

На жилье детей-сирот в Орловской области выделили более полумиллиарда рублей

В регионе обсудили меры обеспечения сирот недвижимостью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Вопрос реализации в субъектах России мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот обсуждался на совещании под председательством замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. В мероприятии принял участие первый замгубернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

На Орловщине утвердили финансирование программы по обеспечению жилыми-помещениями детей сирот до 2030 года, которое составит 5,7 миллиардов рублей.

Напомним, накануне в областной администрации состоялась торжественная церемония вручения жилищных сертификатов пятнадцати детям-сиротам.