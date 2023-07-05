В школах Орловской области откроются еще 44 «Точки роста»

Фото: Точка роста Фото: Елена Зябкина

Вопрос о создании новых образовательных пространств и оснащение их современным оборудованием обсуждался на совещании с главами муниципальных образований, которое провел губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Такая программа на Орловщине осуществляется с 2019 года в рамках национального проекта «Образование».

В пресс-службе правительства Орловской области отмечают, что в 2019 - 2020 годах в регионе открыто 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Их оборудование позволяет школьникам заниматься 3D-моделированием, медиатворчеством, работать с квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, а также совершенствовать навыки первой медицинской помощи с помощью тренажеров-манекенов.

В 2021 - 2022 годах в регионе было создано 94 центра образования естественно-научной и технологической направленностей.

В 2023 году откроются еще 44 центра «Точка роста», оснащенных комплектами оборудования, предназначенными для освоения физики, химии и биологии. На эти цели направляется 96,5 миллиона рублей.