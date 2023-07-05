В Орловской области сразу два водителя не справились с управлением и попали в аварии

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 4 июля 47-летний водитель "МАЗ" ехал по улице Новая поселка Прогресс Малолархангельского района. Около пяти вечера в районе дома №1 при движении задним ходом не справился с управлением, наехал на нежилую постройку в которой находилась восьмилетняя девочка.

В результате ДТП ребенок получил травмы.

Вторая авария случилась около девяти вечера. 38-летний водитель "Мерседес" ехал по автодороге Северный подъезд к трассе "Орел-Лунево-Моховое". Со стороны Орла в направлении деревни Моховое, в районе шестого километра он съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате водитель и 45-летний пассажир получили телесные повреждения, после осмотра медиками пострадавшие были госпитализированы.