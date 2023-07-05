В Орловской области появится новая программа по повышению рождаемости

Фото: Нина Соколова

Глава региона Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение правительства Орловской области.

Целью региональной программы по повышению рождаемости является выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и общее число рождений, а также определение целевых значений показателей рождаемости для Орловской области. Сроки реализации региональной программы прописаны в период 2023–2025 годов.

Ожидаемая рождаемость в Орловской области на 2023 год – 4715 рождений, на 2024 год – 4 703 рождения, на 2025 год – 4 815 рождений.

В числе планируемых мер, направленных на укрепление репродуктивного здоровья и сокращения числа абортов. Во-первых, это адресная помощь беременной женщине, желающей прервать беременность, предоставление мер поддержки по принципу «одного окна», индивидуальное сопровождение до момента родов. Во-вторых, проведение обследований пациентов в возрасте 18–35 лет с целью определения патологии репродуктивной системы. В-третьих, проведение онлайн-встреч граждан с врачами-специалистами с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения граждан к участию в обследовании репродуктивной системы.

Помимо этого, в регионе появится горячая линия по вопросам репродуктивного здоровья населения.