Орловца заключили под стражу по обвинению в убийстве женщины

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В настоящее время Следственный комитет России по Орловской области расследует уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Сосковского района, который обвиняется в убийстве.

– Предварительно установлено, что 29 июня 2023 года в вечернее время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей 75-летней знакомой в деревне Волчьи Ямы Сосковского района. В ходе словесного конфликта с женщиной он нанес ей удары ножом в область шеи и грудной клетки, от которых потерпевшая скончалась на месте, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Отмечается, что в ходе допроса орловец признался в преступлении. Суд заключил под стражу обвиняемого. Следствие продолжается.