В Орловской области благоустроят двор ливенской детской школы искусств

Фото: «Ливенская газета»

В этом году из бюджета Ливен выделили деньги на дальнейшие работы по благоустройству дворовой территории детского учреждения – укладке асфальта. Стоимость сметы составляет 766 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на «Ливенскую газету», рабочие должны будут заменить ограждения между территорией школы и дворовой территорией соседнего многоквартирного дома. Стоимость работ оценивается в 102 тысячи рублей.

Отметим, что капитальный ремонт здания детской школы искусств в Ливнах проводился в 2021 году.