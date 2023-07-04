В Орловской области руководитель организации предстанет перед судом за неуплату налогов

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Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из организаций Орла в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере.

Из материалов дела известно, что руководитель орловского издательства "Фолиант", в период с ноября 2021 года по март 2022 года скрыла средства предприятия, за счет которых должны были взысканы налоги, в сумме более 5,1 миллиона рублей.

– В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации следователем наложен арест и изъято имущество в сумме, превышающей размер ущерба. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.