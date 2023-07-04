В Орловской области открыта памятная доска Баулину Владиславу, погибшему в СВО

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Имя Баулина Владислава увековечили на здании школы № 1 Дмитровска, которую окончил военный. За проявленный в ходе специальной военной операции героизм он посмертно награжден орденом Мужества. Об этом соощили в пресс-службе правительства Орловской области.

В мероприятии приняли участие мать героя Елена Баулина, жители района, губернатор Андрей Клычков, глава Дмитровского района Сергей Козин.

– Сегодня важное событие для всех жителей района. И лично для меня честь – присутствовать на таком событии, отдать долг подвигу Владислава Александровича. Мы должны сохранить память о наших героях, которые встали на защиту России, нашей Родины. Важно, чтобы память о подвиге, о лучших людях Орловщины жила в новых поколениях, – отметил Андрей Клычков.