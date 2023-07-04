В Орле встретили участников автопробега, посвященного 80-летию Курской битвы

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Автопробег проходит по маршруту Московская область – Тула – Белгород – Курск. Он проводится членами поисковых организаций Подмосковья при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Мероприятие стартовало третьего июля в городе Серпухов Московской области. В нем участвуют 10 брендированных автомобилей с экипажами по четыре человека.

В Сквере танкистов города Орла участников акции встретили участники специальной военной операции, представители областной и городской администраций, активисты ветеранских, молодежных и военно-патриотических общественных организаций Орловской области.

– На Курской дуге погибло более 11 тысяч призывников из Подмосковья. Всего за время этой битвы погибло более 300 тысяч солдат. Более 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 военнослужащий был удостоен звания Героя Советского Союза. Наш автопробег – это дань памяти тем, кто не вернулся из боя, – обратился к присутствующим руководитель автопробега Константин Смирнов.

Участники пробега возложили цветы к подножью монумента в Сквере танкистов.