Губернатор Орловской области проконтролировал благоустройство двора в Дмитровске

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Стоимость благоустройства двора домов 20а и 22 в Дмитровске на улице Толкачева составляет 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Рабочие должны будут заасфальтировать дворовую территорию, укрепить обочины щебнем, установить бортовые камни, бордюр, скамейки, светильники и устроить тротуар из асфальтобетонной смеси.

Работы по плану завершатся до 15 августа.

Отметим, что во время обхода двора, Андрей Клычков предложил вместе с жителями организовать «Народную приемку» благоустроенной территории и оценить качество работ.