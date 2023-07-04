В Орловской области стартовал Всероссийский слет агроклассов

Фото: соцсети Алексея Карлова

Всероссийский слет «АгроСтарт» проводится с 3 по 7 июля на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Елочка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Его целью является поддержка и продвижение деятельности агроклассов и агроэкологических объединений образовательных организаций России для развития у обучающихся интереса к аграрным профессиям и предпринимательской деятельности, повышение мотивации к получению аграрного образования.

На базе лагеря собрались 32 команды агроклассов, агроэкологических объединений обучающихся, ученических производственных бригад из 30 субъектов России.

Тожественное открытие началось с патриотической акции и возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Сергею Тюленину. В церемонии принял участие руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов. Он отметил, что Орловщина во второй раз становится площадкой, где молодые ученые показывают свои таланты, навыки и профессиональное мастерство.