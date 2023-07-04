Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 8:55

В Орловской области стартовал Всероссийский слет агроклассов

В мероприятии участвуют 32 команды из 30 регионов России
Елена Зябкина
Фото: соцсети Алексея Карлова

Фото: соцсети Алексея Карлова

Всероссийский слет «АгроСтарт» проводится с 3 по 7 июля на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Елочка». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Его целью является поддержка и продвижение деятельности агроклассов и агроэкологических объединений образовательных организаций России для развития у обучающихся интереса к аграрным профессиям и предпринимательской деятельности, повышение мотивации к получению аграрного образования.

На базе лагеря собрались 32 команды агроклассов, агроэкологических объединений обучающихся, ученических производственных бригад из 30 субъектов России.

Тожественное открытие началось с патриотической акции и возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Сергею Тюленину. В церемонии принял участие руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов. Он отметил, что Орловщина во второй раз становится площадкой, где молодые ученые показывают свои таланты, навыки и профессиональное мастерство.