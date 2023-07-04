Орловцы доставили крупный гуманитарный груз штурмовикам

Фото: Сергей Лежнев

Об отправке гуманитарной помощи военным-штурмавикам под Донецк сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Для военнослужащих было закуплено много дорогостоящего оборудования. Это глушители, коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора, бронежилеты, тепловизионные монокуляры и компасы, тактические шлемы, наушники и пояса, ноутбук.

Кроме того, участникам СВО переданы тактическая форма и кроссовки. Для работы также требовались строительные инструменты – сварочный аппарат и электроды, болгарка, которые также закуплены и вручены военнослужащим. Отмечается, что по сложившейся традиции орловцы доставили военным продукты питания, воду, средства личной гигиены.

Андрей Клычков отблагодарил жителей Ливенского района, которые помогли собрать посылку.

– Вы вместе, все жители муниципалитета, добиваетесь больших результатов в трудовой деятельности, являетесь примером успешного развития муниципалитета. Такую же слаженную работу Ливенский район демонстрирует и в деле поддержки наших солдат. Спасибо за единство и солидарность, за пример ответственной, созидательной работы на благо Родины, – обратился глава региона к ливенцам.