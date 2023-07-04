В Орловской области в двух ДТП пострадали женщина и подросток

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 3 июля 27-летняя водительница "Митсубиси Каризма" ехала по автодороге "Орел-Тамбов-Крутое-Ливны" со стороны Ливен в сторону села Крутое. В 10:20 в районе пятого километра выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Зил ММЗ - 4502" под управлением 29-летнего водителя, который поворачивал налево. После аварии, "Митсубиси" съехал с дороги.

В результате происшествия водительницу "Мицубиси" с травмами доставили в Ливенскую ЦРБ, после оказания помощи девушку отпустили домой на лечение.

Еще одно ДТП с пострадавшим подростком случилось около девяти вечера. Известно, что 49-летний пьяный водитель "Киа Спортейдж" ехал по автодороге "Нарышкино - Парамоново" со стороны села Бунино в направлении села Подзавалово Урицкого района. На 13 километре не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадал 17-летний пассажир автомобиля. Парня отвезли в «НКМЦ имени Круглой», его госпитализировали. В пресс-службе УМВД России по Орловской области отметили, что в отношении водителя "Киа Спортейдж" возбуждено уголовное дело.