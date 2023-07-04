В Орловской области организуют отдых 500 детей из ЛНР

Фото: Сергей Миронов

В этом году на базе трех оздоровительных центров будет организован отдых 500 детей из Троицкого района ЛНР в период с 25 июля по 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В регионе охват детей различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости превысит 84,5 тысяч человек, что на 2,1% выше уровня прошлого года.

В оздоровительных учреждениях региона и за его пределами отдохнут 25 тысяч детей, в активных малозатратных формах отдыха и занятости будут заняты 59,5 тысяч юных орловцев.

На организацию детской оздоровительной кампании из бюджетных и внебюджетных источников предусмотрено более 260 млн рублей, что на 30% больше, чем в 2022 году.

На компенсацию расходов на оплату стоимости путевок в детские лагеря для детей участников СВО в 2023 году направлено 7,5 миллионов рублей.