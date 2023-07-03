В Орле вынесли приговор бывшим сотрудникам управления капитального строительства

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Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников управления капитального строительства города Орла вынес Заводской районный суд Орла. Горе-работники признаны виновными в получении взятки.Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 26 ноября 2021 года на территории Заводского района Орла один из осужденных, получил от представителя подрядчика взятку в сумме 650 тысяч рублей за незаконное внесение в акты о приемке благоустройства дворов в Северном и Железнодорожном районах города Орла, недостоверных сведений об объемах выполненных работ.

В итоге, приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 26 миллионов рублей, второму в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев со штрафом в размере 13 миллионов рублей.

По приговору суда оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, их лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления.