В Орловской области фигурантом 15 уголовных дел стали работники роддома

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Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области возбудил 15 уголовных дел в отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ ОО «Родильный дом». Они подозреваются в получении взяток. Уголовные дела соединены в одном производстве.

– Предварительно установлено, что подозреваемые с января 2019 по декабрь 2022 года получили от сотрудников БУЗ ОО «Родильный дом» в виде взяток денежные средства на сумму свыше двух миллионов рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении им премий и иных выплат стимулирующего характера, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас в отношении работников роддома проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, следователи продолжают работу, направленную на выяснение всех обстоятельств преступлений.