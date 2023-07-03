Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 14:28

В Орловской области фигурантом 15 уголовных дел стали работники роддома

Их подозревают в коррупции
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области возбудил 15 уголовных дел в отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ ОО «Родильный дом». Они подозреваются в получении взяток. Уголовные дела соединены в одном производстве.

– Предварительно установлено, что подозреваемые с января 2019 по декабрь 2022 года получили от сотрудников БУЗ ОО «Родильный дом» в виде взяток денежные средства на сумму свыше двух миллионов рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении им премий и иных выплат стимулирующего характера, – рассказали "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас в отношении работников роддома проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, следователи продолжают работу, направленную на выяснение всех обстоятельств преступлений.