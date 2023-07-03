За первый месяц лета в лагерях Орловской области отдохнуло более трех тысяч детей

Оздоровительный лагерь Фото: Елена Зябкина

В настоящее время на территории региона организована работа 272 оздоровительных учреждений. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

В 2023 году предусмотрено увеличение охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости – 84 457 человек (99 % от общего числа детей в возрасте 7–17 лет), что на 2,1 % выше уровня прошлого года. На базе трех оздоровительных центров организован отдых для полтысячи детей из Троицкого района ЛНР.

Отмечается, что на организацию детской оздоровительной кампании в 2023 году из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 261 миллион рублей, что на 30 % больше, чем в 2022 году. Более 7,5 миллиона рублей направлено на компенсацию расходов на оплату стоимости путевок для детей участников СВО.