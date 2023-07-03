В орловской детской поликлинике №1 появился новый ультразвуковой аппарат

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Новый ультразвуковой аппарат поступил в медучреждение по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

– Наличие излучателей с разной площадью воздействия дает возможность применять лечение ультразвуком на любой части тела пациента. Ультразвуковая физиотерапия охватывает большой круг заболеваний, но чаще всего наши пациенты приходят на лечение лор-заболеваний: синуситов, ринитов, гайморитов. Один сеанс длится всего 5-10 минут, а продолжительность процедур - 7-10 дней, – рассказала старшая медсестра физиотерапевтического кабинета Елена Ларина.

Аппарат также может быть использован для лекарственного ультрафонофореза, когда ультразвук помогает доставить лекарственный препарат в ткани на глубину до пяти сантиметров.

Прибор отечественного производства пополнил уже существующий парк оборудования в физиотерапевтическом кабинете. В нем сейчас работает более полутора десятка различных аппаратов для магнитотерапии и лазеротерапии, светолечения, УВЧ-терапии, а также ультразвуковой терапии и ультрофонофореза. В месяц в кабинете физиотерапии проводят более 1200 сеансов.