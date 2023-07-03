В Орловской области сорок выпускников стали стобалльниками ЕГЭ

Фото: пресс-служба администрации Орла

О достижениях орловских выпускников на аппаратном совещании в администрации региона рассказал руководитель Департамента образования Орловской области Алексей Карлов. Такой информацией делится пресс-служба правительства региона.

Всего в 2023 году в регионе ЕГЭ сдали 2 956 человек. Из них 40 выпускников имеют 42 стобалльных результата: 1 – по обществознанию, 2 – по физике и английскому языку, 3 – по химии, 4 – по информатике и ИКТ, 5 – по истории, 9 – по литературе и 16 – по русскому языку.

Два человека стали мультистобалльниками. Выпускница средней школы № 9 города Мценска Мария Гусева получила по сто баллов по русскому языку и истории, а выпускник Банковского колледжа Зачесов Вадим набрал 200 баллов, сдав ЕГЭ русскому языку и информатике.

Отмечается, что каждый шестой выпускник средней школы стал обладателем медали «За особые успехи в обучении».