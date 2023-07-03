В Орле мужчина и женщина пострадали в авариях

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Первое происшествие случилось 2 июля, около трех часов дня. Как сообщает орловская Госавтоинспекция, при начале движения во дворе дома №11 по Бульвару Молодежи 29-летний водитель «Рено Логан» сбил 33-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, после осмотра медиками мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Следующая авария произошла в шесть часов вечера. Неустановленный водитель на машине ехал по переулку Строительный со стороны улицы Железнодорожная Орла. На перекрестке улицы Московская и переулка Строительный столкнулся с «Рено Символ» под управлением 31-летнего водителя. Он ехал по улице Московская со стороны улицы Старомосковская. И впоследствии на встречке врезался в «Ниссан Кашкай», которым управлял 53-летний водитель.

В результате ДТП 48-летняя пассажирка «Рено» получила травмы, и после осмотра медиками была отпущена на лечение.