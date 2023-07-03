Под Орлом из жилого дома при пожаре спасатели эвакуировали пять человек

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в комнате многоквартирного жилого дома в деревне Жилино Орловского муниципального округа произошло около шести часов вечера, 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В момент прибытия пожарных горел холодильник и мебель в одной из комнат. Людей в квартире не было. Из соседних квартир пожарные эвакуировали пять человек.

В результате пожара холодильник и мебель получили термические повреждения, коридор и одна из комнат частично закопчены. Во время пожара пострадал мужчина, которого спасатели отвели медикам к карете скорой помощи. Жильца доставили в больницу. Сообщается, что погибших в здании обнаружено не было. Причину возгорания устанавливают специалисты.