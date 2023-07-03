Орловские студенты пообщались с участниками СВО

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Встреча студентов с военносужащими – контрактниками – участниками СВО состоялась в преддверии Дня ветеранов боевых действий. Военные рассказали ребятам об особенностях несения военной службы, а студенты в свою очередь, смогли задать вопросы военнослужащим в очном формате. Об Этом рассказали в Президентской академии.

На встречу, которая прошла в музее Великой Отечественной войны Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, были приглашены два участника СВО. Они провели в зоне боевых действий по шесть и девять месяцев. На встречу они пришли с элементами военного обмундирования, которое продемонстрировали студентам. Помимо всего, из личного фотоархива военные показали ряд фотографий армейских будней. Каждый из бойцов рассказал о своем решении принять участие в СВО.

Разговор с военнослужащими продолжался более часа. Однако даже после завершения встречи студенты продолжали общаться с ребятами, задавая им волнующие их вопросы.