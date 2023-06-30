В Орловской области 1 июля запустят дополнительный транспорт

Фото: Елена Зябкина

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Орловской области 30 июня стартовала Аграрная неделя. «День русского поля» состоится 1 июля. Праздник пройдет с 10:00 до 22:00 на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в поселке Стрелецкий Орловского муниципального округа.

В субботу, 1 июля, до места проведения праздника «День русского поля» будет организовано движение дополнительных автобусов по межмуниципальному маршруту № 354 «поселок Знаменка – Институт ЗБК». Информацию предоставил КУ ОО «Организатор перевозок».

Известно, что интервал между маршрутками не будет превышать 10 минут. По пути следования транспорта в непосредственной близости от места проведения мероприятия оборудована остановка «Поворот на институт ЗБК» в прямом и обратном направлениях.