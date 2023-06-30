Регион принимает III Орловский международный экономический форум

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Старт экономического форума был дан работой тематических секций, на которых федеральные и региональные эксперты обсуждали вопросы экономической независимости России, достижения национальных целей развития страны, развитие социальной сферы и налоговую реформу. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Модераторами выступили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, первый заместитель Руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, и член Президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев.

Кроме того, в рамках работы Орловского международного экономического форума в фойе ТМК «ГРИНН» прошла выставка предприятий и товаропроизводителей Орловской области.