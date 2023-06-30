В орловской Бунинке состоялась презентация книги «10 Великих битв 1941-1945 годов»

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Мероприятие прошло в рамках патриотической экспедиции «По дорогам памяти». В презентации приняли участие активисты регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Автором школьной энциклопедии «10 Великих битв 1941-1945 годов» является член Русского Географического общества, подполковник Сергей Полонский. В книге ведется повествование о значимых сражениях Великой Отечественной войны, которые позволили переломить ход истории и привести СССР к победе.

Отмечается также, что издание адресовано широкому кругу читателей – от детей младшего школьного возраста и молодежи до взрослой аудитории, которая интересуется историей.