В Орле полицейские задержали двадцатилетнего наркодилера

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Полицейские выявили и пресекли преступную деятельность двадцатилетнего орловца. При молодом человеке обнаружили 24 свертка с наркотиками.

Стражи порядка также обнаружили и изъяли две закладки, сделанные преступником. Согласно исследованию, из незаконного оборота полицейские изъяли синтетический наркотик общим весом более 12 граммов. Помимо этого, в доме молодого человека нашли синтетический наркотик общим весом более 21 грамма.

– В отношении молодого человека Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждены четыре уголовных дела: по признакам преступлений, предусмотренных части третьей статьи 30 части третьей статьи 228.1 УК РФ, части третьей статьи 228.1 УК РФ и два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части третьей статьи 30 части четвертой статьи 228.1 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие. Молодой наркодилер сейчас находится под стражей.